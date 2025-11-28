Основательнице рехаба в Подмосковье грозит более семи лет за истязание пациентов

Анна Хоботова обвиняется по трем статьям УК средней тяжести

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Основательнице подросткового реабилитационного центра в Подмосковье Анне Хоботовой грозит более семи лет лишения свободы, если ее признают виновной в истязании пациентов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Хоботова обвиняется по трем статьям УК средней тяжести. Это значит, что если ее признают виновной по всем трем статьям, в отношении нее применят принцип частичного сложения наказаний. Согласно УК РФ, учитывая максимально возможные сроки по всем трем статьям, ей могут назначить свыше семи лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что после отбытия наказания Хоботовой, вероятно, запретят работать в сфере образования и здравоохранения.

Ранее Истринский городской суд арестовал Хоботову до 22 января 2026 года. Ему предъявлено обвинение по ст. 117 (истязание), ст. 127 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетних) и ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.

В городе Дедовске действовал реабилитационный центр для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом сотрудники центра на системной основе под предлогом избавления от девиантного поведения применяли насилие к несовершеннолетним.