ТАСС: в Челябинске арестовали лидера ОПГ по делу о вымогательстве

Силовики считают, что фигурант с начала 2000-х годов возглавляет одну из криминальных группировок города, которая занимается преступлениями общеуголовной направленности

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Артаку Варосяну по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 января ранее задержанному сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области Варосяну Артаку Манвеловичу, обвиняемому по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство под угрозой применения насилия в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, силовики считают, что Варосян с начала 2000-х годов возглавляет одну из криминальных группировок Челябинска, которая занимается преступлениями общеуголовной направленности (вымогательство, рейдерство, незаконный оборот драгоценных металлов и другие преступления).

Со ссылкой на правоохранительные органы 26 ноября сообщалось, что УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области продолжили мероприятия по декриминализации обстановки в регионе. Силовыми структурами проведены следственно-оперативные мероприятия по местам жительства и деятельности членов одной из межэтнических преступных группировок "Артаковские". По версии следствия, организатором ОПГ является Варосян.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта, а также его преступных связей, в том числе в органах государственной власти и правоохранительных структурах региона.