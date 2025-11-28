Экипаж танкера Kairos доставили на берег

Причину возгорания пока не установили

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Турецкие спасатели доставили на берег 25 членов экипажа танкера Kairos, следовавшего в Россию и загоревшегося во внутренних водах Турции. Об этом сообщил губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ, указав, что причина возгорания пока не установлена.

"Все наши службы, береговая охрана, жандармерия, медики и спасатели находятся здесь и выполняют свои обязанности. Крупный пожар на судне продолжается. Принимаются меры по его тушению, там работает наше пожарное судно. Благополучно спасены 25 членов экипажа. Они доставлены на берег. О причинах произошедшего пока информации нет, идет изучение", - сообщил журналистам губернатор, комментируя предположение о детонации мины или ином внешнем воздействии на судно.

Он также подтвердил, что на борту танкера Virat, шедшего во внутренних водах Турции под флагом Гамбии, также произошел пожар. Экипаж, по его данным, в порядке.