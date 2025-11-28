Минтранс Турции назвал возможную причину пожара на танкере Kairos

Рассматривается версия внешнего вмешательства, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдюлькадир Ураолглу

СТАМБУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Внешнее воздействие, возможно нападение, могло стать причиной пожара на танкере Kairos у берегов Турции, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Ураолглу.

"По предварительным данным, внешнее вмешательство, возможно подрыв на мине или нападение с использованием дрона, могло стать причиной пожара на судне. Инцидент произошел в территориальных водах Турции", - сказал он в эфире телеканала CNN-turk.

В эфире телеканала A haber министр сообщил, что пожар на борту танкера Kairos, следовавшего в Россию, продолжается.

"На танкере Kairos продолжается пожар. Его тушит наше судно, там периодически слышны звуки детонаций. Kairos пока не затонул. На втором судне [Virat], по моим данным, пожара нет, но есть повреждения корпуса. Оба судна под флагом Гамбии, они шли порожними и направлялись в Россию", - сказал Ураолглу.

Он также сообщил, что турецкие "МИД, Минобороны, разведка по своим линиям занимаются этими инцидентами".