В Татарстане завели дело после нападения бездомных собак на ребенка

Зеленодольская городская прокуратура организовала проверку

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после нападения стаи бездомных собак на девятилетнюю девочку в Татарстане. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Зеленодольская городская прокуратура организовала проверку после нападения собак на ребенка. <…> Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, ч. 2. ст. 238 УК РФ - ход расследования взят на контроль в городской прокуратуре", - отмечается в сообщении.

В отдел полиции в пятницу поступило сообщение о нападении собак в поселке городского типа Васильево на девочку. Ребенок с различными травмами был госпитализирован в больницу.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Зеленодольского городского прокурора Марс Ибятов. Организована проверка в отношении исполнительного комитета поселка Васильево.