Аэропорт Филадельфии приостанавливал работу из-за сообщения о минировании

Ограничения действовали до 20:00 28 ноября по местному времени

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт города Филадельфия (штат Пенсильвания) временно не выпускал и не принимал самолеты из-за сообщения о минировании. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Согласно заявлению ведомства, эта мера действовала по меньшей мере до 20:00 28 ноября по местному времени (04:00 29 ноября мск). Других подробностей не приводилось.

Позднее ведомство сообщило о возобновлении работы аэропорта.

В управлении предупредили, что пассажирам необходимо ожидать задержек вылетов, которые будут достигать около 15 минут.