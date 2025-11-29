Над тремя районами Воронежской области сбили пять БПЛА
03:25
ВОРОНЕЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над тремя районами Воронежской области.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.