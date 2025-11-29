Основатели группы "Руки вверх!" стали потерпевшими по делу главы "Джем"

Гендиректора музыкального издательства обвиняют в мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Основатели распавшегося в 2006 году музыкального коллектива "Руки вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении арестованного гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова. Об этом следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов.

"C. E. Жуков и А. Е. Потехин признаны потерпевшими", - говорится в материалах дела.

Ранее в правоохранительных органах корреспонденту ТАСС сообщили, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан и допрошен генеральный директор музыкального издательства "Джем" Черкасов, которому предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По просьбе следствия суд в Москве арестовал его до 27 января. Уголовное дело было возбуждено 20 ноября 2024 года в отношении неустановленного лица по факту самоуправства (ст.330 УК РФ), а позднее это дело было соединено в одно производство с делом о покушении на мошенничество (ст.159 УК РФ).

По словам другого источника ТАСС в силовых структурах, Черкасов и аффилированные с ним лица 10 декабря 2024 года "предприняли незаконные и недобросовестные" действия по блокировкам фильма "Руки вверх!" на популярных в РФ интернет-платформах "Кинопоиск", "Премьер", "Иви" и "Старт".

Конфликт гендиректора издательства "Джем" Черкасова и основателя группы "Руки вверх!" Жукова тянется более двух лет. Осенью 2024 года продюсер заявил, что Жуков незаконно использует порядка 15 песен, права на которые принадлежат "Джему".

В декабре 2024 года Жуков обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой о содействии. По словам музыканта, Черкасов заявил претензии на права на песни группы "Руки вверх!", используя документ 2006 года, подписанный бывшим продюсером коллектива Андреем Маликовым, который на тот момент уже 7 лет не сотрудничал с группой. Жуков заявил, что Черкасов инициировал блокировку показа фильма "Руки вверх!" на российских стриминговых платформах и предъявил права интеллектуальную собственность группы. Чуть позднее в офисе Черкасова прошли обыски.

Иск, банкротство и "Стрелки"

Как сообщал ТАСС первый продюсер группы "Стрелки" и композитор Леонид Величковский, Арбитражный суд Москвы в середине июля 2025 года признал издательство "Джем" банкротом. По словам композитора, задолженность компании перед ним составляла около 10 млн рублей. Долг, как уточнял тогда Величковский, образовался из-за незаконного использования музыкальных произведений, авторские права на которые принадлежат ему. Речь идет о песнях, исполненных Ладой Дэнс и группой "Стрелки".

Кроме того, столичный арбитраж частично удовлетворил иск Величковского к компании Черкасова, признав требования истца на общую сумму 7 млн рублей. ООО "Издательство джем", которое до банкротства работало на рынке более 20 лет, занималось выпуском и продвижением музыкального контента, сотрудничая с российскими исполнителями.