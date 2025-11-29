В Амурской области автобус насмерть сбил пешехода

Инцидент произошел в Свободненском районе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Амурской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня в Свободненском районе. По предварительной информации, около семи утра на 20-м км автодороги "Подъезд к городу Свободный со стороны ФАД "Амур" водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на пешехода 1970 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого перекрестка. Пешеход от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в момент наезда у пешехода на одежде отсутствовали световозвращающие элементы. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МО МВД России "Свободненский".