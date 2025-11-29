В Краснодарском крае локализовали возгорание на Афипском НПЗ после атаки БПЛА

Площадь возгорания составила 250 кв. м, сообщили в оперштабе региона

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае после атаки беспилотников, возгорание локализовали на площади 250 кв. м. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"По уточненной информации, возгорание локализовали на площади 250 кв. м. В тушении участвуют 65 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России - 48 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как ранее отметили в оперштабе, повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали.