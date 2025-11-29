В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА повреждено подсобное хозяйство

По предварительной информации, пострадавших нет

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Возгорание на территории подсобного хозяйства произошло в поселке Афипский после атаки БПЛА.

Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке городского типа Афипский. По предварительной информации, пострадавших нет. Огонь оперативно ликвидировали прибывшие пожарные расчеты. Площадь возгорания - 50 кв. м", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные и специальные службы.