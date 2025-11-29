В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха отменено в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Позже тревогу также отменили в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В красной зоне остается Киев, а также Житомирская, Киевская, Кировоградская, Черкасская и Черниговская области.

Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Киеве и Днепропетровске.

В новость внесены изменения (09:06 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.