В Волгограде повреждены склад и жилые дома из-за атаки БПЛА

Пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

ВОЛГОГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Склад строительных материалов и несколько жилых домов повреждены в Волгограде в результате атаки БПЛА утром в субботу. Два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"Сегодня утром силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области на объекты гражданской инфраструктуры. В Волгограде на ул. Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась. Атакованы жилые дома. <...> По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по ул. Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - приводятся слова губернатора.

В администрации уточнили, что в домах по адресам улица Невская, 12, улица Муромская, 12, проспект Металлургов, 29 повреждено остекление, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания. В доме на улице Желудева, 11А повреждено остекление на первых двух этажах в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА.

"Мною даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения", - цитирует пресс-служба слова Бочарова.