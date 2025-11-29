В Гонконге начали убирать строительные леса со зданий после пожара

По информации газеты South China Morning Post, городской департамент жилья за последние три дня проинспектировал 127 зданий, где проходит ремонт и обустройство фасадов

ГОНКОНГ, 29 ноября. /ТАСС/. Строители в Гонконге начали демонтировать строительные леса и защитные сетки с фасадов зданий, которые проходят реновацию, после масштабного пожара, унесшего жизни не менее 128 человек. Как сообщает корреспондент ТАСС, рабочие убирают бамбуковые конструкции с домов в центре мегаполиса.

По информации газеты South China Morning Post (SCMP), городской департамент жилья за последние три дня проинспектировал 127 зданий, где проходит ремонт и обустройство фасадов. Образцы защитных сеток, которыми эти фасады закрыты на период ремонта, исследуются на предмет пожароопасности.

Ранее несколько экспертов и представителей строительного сектора города заявили о системных недостатках в работе надзора за эксплуатацией зданий, указали на отсутствие координации между департаментами, которым поручено его обеспечить.

Тем временем группа общественников Гонконга создала объединение Tai Po Fire Concern Group, которая подала петицию, призывав правительство создать "независимую следственную комиссию" для тщательного расследования причин пожара. Авторы на утро субботы собрали более 6 200 подписей, сообщает SCMP. Группа выдвинула четыре требования: обеспечение постоянной поддержки и предоставления "надлежащего жилья" жителям сгоревшего комплекса, создание комиссии для независимого расследования и изучения "любого потенциального сговора" вокруг проекта реконструкции комплекса, пересмотр правил системы инженерного надзора за строительством и ремонтом зданий в городе и привлечение к ответственности тех правительственных чиновников, которые должны были контролировать ремонтные работы в сгоревшем комплексе.

Число погибших при возгорании в мегаполисе составило не менее 128 человек. Пожар начался в минувшую среду в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там проживали около 4 тысяч человек. Данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России не поступало.