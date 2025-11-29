В Брянске перенесли суд по апелляции экс-замгубернатора Кулешовой и Егоровой

Бывших чиновниц осудили по делу о взятке

БРЯНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Брянский областной суд перенес рассмотрение апелляции бывших заместителей губернатора региона Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, осужденных по делу о получении взятки в крупном размере, на 9 декабря. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

"Судебное заседание отложено на 10:00 мск 9 декабря 2025 года", - сказала собеседница агентства.

В июле Володарский районный суд Брянска признал виновными в получении взятки бывших заместителей губернатора Брянской области Кулешову и Егорову и приговорил их к девяти годам лишения свободы и штрафам в размере 10 млн и 8,1 млн рублей соответственно. Они признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере).

По делу был вынесен приговор еще двум фигурантам: Валентине Автушенко назначено восемь лет лишения свободы и штраф в размере 4,4 млн рублей за дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Евгению Матвееву приговорили к семи годам и штрафу в размере 4,4 млн рублей за посредничество во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Матвеевой отсрочили отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Расследованием уголовного дела занимался Следственный комитет РФ. По версии следствия, Кулешова и Егорова получили от Автушенко взятку через посредничество Матвеевой за содействие в заключении договоров на поставку компьютерной техники и оборудования в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Развитие образования и науки Брянской области" между учреждениями, подведомственными региональному департаменту образования и науки, и коммерческими структурами, подконтрольными Автушенко. Также Кулешова, по версии следствия, получила от Автушенко взятку через посредничество Матвеевой за содействие в заключении госконтракта между департаментом внутренней политики Брянской области и ООО "Промстройинжиниринг" на поставку устройств для обеззараживания воздуха.