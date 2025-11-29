Главу Сакского района Крыма арестовали по подозрению в получении взятки

Владиславу Хаджиеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2026 года

Глава Сакского района Республики Крым Владислав Хаджиев © Официальный сайт правительства Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Сакского района Республики Крым Владислав Хаджиев, подозреваемый в получении взятки в размере 2 млн рублей, арестован на два месяца. Об этом сообщили в ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.

"Сегодня по ходатайству следствия Киевским судом города Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия - до 28 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что Хаджиева задержали с поличным при получении взятки в размере 2 млн рублей.

По версии следствия, в августе Хаджиев предложил знакомому гендиректору фирмы общее покровительство, содействие в заключении контрактов. Предполагалось, что администрации сельсоветов будут работать с компанией как с единым поставщиком услуг. Кроме того, глава района обещал беспрепятственное принятие работ по этим договорам. Взамен он потребовал взятку в размере 10% от цены контракта.

"В течение сентября и октября администрациями сельсоветов Сакского района были заключены контракты с данной фирмой на благоустройство общественных территорий на общую сумму свыше 26 млн рублей. После приемки администрациями сельсоветов работ по контрактам глава района потребовал от директора фирмы взятку за содействие", - отметили в пресс-службе.

Добавляется, что Хаджиев задержан сотрудниками МВД по Республике Крым вечером 27 ноября в автомобили при получении им денег, предположительно, взятки. Ему вменяется получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, что квалифицируется по части 6 статьи 290 УК РФ. Следствие также проверяет, были ли у него иные эпизоды коррупционной деятельности.