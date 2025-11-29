В Подмосковье завели дело после обнаружения тела новорожденного

В областной прокуратуре отметили, что видимых признаков насильственной смерти нет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в привезенных в цех по переработке мусора отходах в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

28 ноября в цеху по переработке отходов, расположенном в Сергиевом-Посаде, в привезенном мусоровозом отходах обнаружено тело младенца мужского пола.

"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. Следователями и криминалистами проведен осмотр, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе личность и местонахождение роженицы", - говорится в сообщении.

В свою очередь в областной прокуратуре отметили, что на теле младенца видимых признаков насильственной смерти не имеется. "Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту, взяла под контроль Сергиево-Посадская городская прокуратура", - сказали в надзорном ведомстве.