Капитан танкера Virat сообщал береговым службам об атаке дронов на судно

Глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу отметил, что причина инцидента все еще устанавливается

Редакция сайта ТАСС

© Turkish Directorate General for Maritime Affairs/ Handout via REUTERS

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Капитан танкера Virat, сообщая береговым службам Турции о нештатной ситуации, говорил об атаке беспилотников на судно. Об этом заявил журналистам глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу, отметив, что причина инцидента все еще устанавливается.

"На судне Virat произошел взрыв, либо это была атака. Возможно, позже это будет выяснено, но пока причина изучается. Пожара на судне не было. Капитан танкера, запрашивая у нас помощь, сообщил, что была совершена атака с помощью беспилотника. Наши катера береговой охраны направились сразу туда. Поскольку пожара на судне не было, экипаж не запрашивал эвакуацию", - сказал министр. Он также отметил, что, "скорее всего, после устранения нештатной ситуации танкер отбуксируют в ближайший порт".

Аналогичным образом, по словам Уралоглу, планируют поступить и с танкером Kairos, на котором накануне начался пожар. Тушение огня все еще продолжается силами турецкого пожарного судна, и после ликвидации возгорания судно планируется доставить в ближайший порт.

"Могу сказать, что в наших территориальных водах проблем нет. Инциденты с танкерами происходят в районе, который является исключительной экономической зоной. Это важно для нас. Мы ведем консультации со всеми заинтересованными сторонами, а также с соответствующими министерствами и ведомствами. По итогам этих контактов мы примем решение о том, как предотвратить подобные инциденты в будущем, что важно для обеспечения безопасности судоходства", - добавил министр.

Танкеры Kairos и Virat, ходящие под флагом Гамбии и направлявшиеся порожними в Россию, в пятницу подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos вспыхнул огонь в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы на берег, россиян среди них нет.

Турецкий Минтранс, информируя ранее об этих инцидентах, указывал на вероятность внешнего воздействия на суда, однако в настоящий момент официального подтверждения данных об атаках еще нет.