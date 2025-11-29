Жителя Дагестана осудили на 1,5 года за публичные призывы к экстремизму

Мужчина разместил видеоматериал, содержащий экстремистские высказывания

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Суд Дагестана за призывы к экстремизму назначил местному жителю наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

"УФСБ России по Республике Дагестан пресечена преступная деятельность лица, осуществлявшего публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. <...> Буйнакский городской суд Республики Дагестан признал Умалатова С. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, житель республики создал в социальной сети в Telegram общедоступный профиль, где разместил видеоматериал, содержащий экстремистские высказывания, а также пропаганду вражды и насилия по религиозному признаку.