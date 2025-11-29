В Москве два человека пострадали при стрельбе из светошумового оружия

Полиция разыскивает стрелявшего

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. В центре Москвы два человека пострадали во время конфликта, один из участников которого использовал светошумовое оружие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел ночью в Хохловском переулке. "По имеющейся информации, между тремя гражданами произошел конфликт, во время которого один из участников применил светошумовое оружие, после чего скрылся. В результате происшествия два человека для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают стрелявшего. Проводится проверка.