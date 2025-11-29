Часть Киева остается без теплоснабжения

Подача тепла не осуществляется для части потребителей в Оболонском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Часть столицы Украины остается временно без теплоснабжения. Об этом сообщила киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале.

"Часть потребителей города временно остаются без теплоснабжения", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что подача тепла не осуществляется для части потребителей в Оболонском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах города.

29 ноября Минэнерго Украины проинформировало, что масштабные перебои с электроэнергией зафиксированы в Киеве и Киевской области. Всего более 600 тыс. потребителей остались без света.