Часть Киева остается без теплоснабжения
13:28
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Часть столицы Украины остается временно без теплоснабжения. Об этом сообщила киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале.
"Часть потребителей города временно остаются без теплоснабжения", - говорится в сообщении.
В администрации добавили, что подача тепла не осуществляется для части потребителей в Оболонском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах города.
29 ноября Минэнерго Украины проинформировало, что масштабные перебои с электроэнергией зафиксированы в Киеве и Киевской области. Всего более 600 тыс. потребителей остались без света.