СПЖ: митрополита канонической УПЦ Феодосия могли отравить

Союз православных журналистов отметил, что исследования на яды могут продлиться около месяца

Митрополит канонической УПЦ Черкасский и Каневский Феодосий © Theodosius/ Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Черкасский и Каневский Феодосий, которого судят за критику захватов храмов раскольниками, был отравлен, предположительно, тяжелыми металлами. Об этом сообщил на своем сайте Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на источники.

28 ноября священнослужителя госпитализировали в критическом состоянии. СПЖ отмечает, что архиерей чуть более месяца назад начал ощущать недомогание, а на этой неделе его состояние резко ухудшилось. "Продолжается сильная интоксикация, состояние пока относительно стабильное, но владыка остается в больнице", - приводит СПЖ слова собеседников. По их данным, исследования на яды могут продлиться около месяца.

В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Феодосию обвинения "в разжигании межконфессиональной розни и отрицании вооруженной агрессии". Сам митрополит заявлял, что дело против него сфабриковано по доносам клириков, которых он запретил в служении за аморальное поведение или уклонение в раскол. В феврале 2024 года ведомство предъявило митрополиту еще одно обвинение - в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно". Причиной стала критика священником захвата храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах.

18 марта 2025 года суд отпустил Феодосия из-под домашнего ареста, обязав священнослужителя прибывать по требованию следователей, уведомлять об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, а также продлить хранение у соответствующих органов государственной власти паспорта для выезда с Украины. 30 октября Сосновский районный суд Черкасс продлил священнослужителю меру пресечения на два месяца. При этом в ходе процесса сообщалось о плохом самочувствии Феодосия.