В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие

ВОРОНЕЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор региона написал о том, что на территории Воронежской области объявили "опасность атаки БПЛА". Гусев попросил жителей "сохранять спокойствие". "Силы ПВО наготове", - добавил он и призвал следить "за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России".