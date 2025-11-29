В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
20:44
БЕЛГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника в селе Архангельское Старооскольского округа Белгородской области. Женщину доставляют в Старооскольскую окружную больницу, сообщили в оперштабе региона.
На территории частного домовладения произошел взрыв беспилотника. Женщину госпитализировали с предварительным диагнозом "баротравма", говорится в сообщении.
На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.