В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Пострадавшую доставляют в больницу

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника в селе Архангельское Старооскольского округа Белгородской области. Женщину доставляют в Старооскольскую окружную больницу, сообщили в оперштабе региона.

На территории частного домовладения произошел взрыв беспилотника. Женщину госпитализировали с предварительным диагнозом "баротравма", говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.