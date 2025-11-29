В ЮАР задержали четырех человек по подозрению в желании служить за рубежом

Предположительно, мужчины направлялись в Россию транзитом через ОАЭ

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Полиция ЮАР задержала в международном аэропорту Йоханнесбурга четырех мужчин, которые, предположительно, направлялись в Россию транзитом через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом говорится в коммюнике, распространенном полицейской службой в Х.

Задержанные, личности которых не раскрываются, 1 декабря предстанут перед судом по обвинению в нарушении закона о регулировании иностранной военной помощи от 1998 года, отмечается в нем.

Положения этого закона запрещают гражданам ЮАР без специального разрешения правительства воевать за пределами страны, служить в иностранных вооруженных силах или ЧВК, а также осуществлять военную подготовку, разведку и охрану.

Аресты были проведены 27 и 28 ноября. Все подозреваемые были задержаны на основе полученной спецслужбами оперативной информации. Сейчас они находятся под контролем отдела по борьбе с преступлениями против государства. В случае, если их вина будет доказана, каждому грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

Полиция сообщила, что пятый подозреваемый несколькими днями ранее вылетел в РФ.