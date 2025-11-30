В Приморье более 6 тыс. жителей остались без света из-за аварии

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в Надеждинском районе, где без света остались свыше 6 тыс. жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что утром 30 ноября 2025 года на подстанции "Надеждинская" произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без света остались более 6 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

Проведение аварийно-восстановительных работ поставили на контроль надзорного ведомства. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства при обслуживании электрических сетей, сроку устранения аварии и ее причинам.