NBC: в Индиане более 40 машин попали в ДТП из-за снегопада

Никто серьезно не пострадал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Около 45 автомобилей столкнулись в штате Индиана на магистрали из-за сильного снегопада. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя полиции штата Мэтта Эймса.

По его словам, в аварии никто серьезно не пострадал. Согласно первоначальной оценке полиции, в ДТП получили повреждения от 20 до 30 автомобилей, но затем число увеличилось до 45.

"Людям просто нужно ездить с умом, когда начинается снегопад, снизить скорость, убедиться, что они пристегнуты, и давайте все будем соблюдать осторожность на дороге ", - добавил Эймс.