SCMP: более 90 домашних питомцев спасли в Гонконге на месте мощного пожара

Зоозащитной организации передали трех кошек и черепаху

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 30 ноября. /ТАСС/. Более 90 домашних питомцев были обнаружены в сгоревших зданиях жилого комплекса в Гонконге. Как сообщает газета South China Morning Post, поисково-спасательные команды спасли трех кошек и черепаху - спустя почти четверо суток после начала возгорания.

Как указывает издание, спасатели полностью проверили две потушенные первыми высотки, человеческих останков в них обнаружено не было, но были найдены эти домашние животные.

Кошки и черепаха были переданы зоозащитной организации Общество по предотвращению жестокого обращения с животными. О здоровье этих домашних питомцев пока ничего не сообщается, указывается лишь, что они живы.

Зоозащитники ранее сообщили, что 243 питомца могли находиться в сгоревшем комплексе, ранее было обнаружено 92 животных. Информация о том, в каком они состоянии в настоящее время, пока не приводится. Остальные питомцы считаются пропавшими без вести.

Жители восьмой, практически не пострадавшей от огня многоэтажки обратились за разрешением войти в свои квартиры, чтобы забрать кошек, собак и других домашних животных, поскольку, когда начался пожар, всем жильцам приказали немедленно покинуть здание и не все взяли с собой питомцев. После этого все подходы к дому были заблокированы, а спасатели сосредоточили усилия на остальных пострадавших семи зданиях. SPCA сообщает, что в настоящее время координирует действия с пожарной службой и полицией, чтобы найти безопасный способ оказания помощи этим животным.

При пожаре в мегаполисе погибло не менее 128 человек. Пожар начался в среду в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там живут около 4 тыс. человек. Данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России пока не поступало. Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.

Нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорании в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. При этом Гонконг знал и более трагические пожары. Самый смертоносный в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года на ипподроме Хэппи-Вэлли. Более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший в 1948 году на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек и ранениям 69 человек.