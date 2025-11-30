В Ростовской области почти 130 домов остались без тепла после атаки ВСУ

Украинские БПЛА нанесли удар по котельной в городе Гуково

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Котельная в городе Гуково Ростовской области получила повреждения при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины. Без тепла остались 128 многоквартирных домов и ряд соцучреждений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Гукове повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Персонал котельной эвакуирован. Подача тепла приостановлена", - говорится в сообщении.

После обследования котельной саперами на объекте начнутся восстановительные работы, добавил Слюсарь.

Как отметил глава региона, атаке со стороны ВСУ подверглись Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы. По данным Минобороны РФ, над Ростовской областью за ночь уничтожено и перехвачено 16 БПЛА. По оперативным данным, пострадавших и погибших нет.