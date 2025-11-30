ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Москве при пожаре в многоэтажном доме спасли 11 человек

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже
Редакция сайта ТАСС
06:04

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. В Москве при пожаре в квартире многоэтажного дома на Пролетарском проспекте спасены 11 человек. Об этом сообщает столичный главк МЧС РФ.

"На Пролетарском проспекте произошло возгорание в квартире на шестом этаже многоэтажного жилого дома. С помощью спасательных устройств с верхних этажей огнеборцы спасли 11 человек. Их осматривают медики", - говорится в сообщении.

На месте работают 24 спасателя и 7 единиц техники.

В главке добавили, что пожар локализован. 

