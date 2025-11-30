В Москве машину разорвало на части при столкновении с отбойником на скорости

Водителя госпитализировали с травмами

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Водитель иномарки не справилась с управлением в Москве и врезалась в препятствие. Женщина госпитализирована с травмами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что женщина-водитель, управляя иномаркой, на Алтуфьевском шоссе не справилась с управлением и наехала на препятствие. Водитель госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что женщина находится в тяжелом состоянии. "Машину от удара разорвало на две части, она ехала с превышением допустимой скорости. В автомобиле находилась собака, она погибла", - добавил собеседник.