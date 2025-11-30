Житель Владивостока умер во время операции в частной клинике

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Следствие в Приморье устанавливает обстоятельства смерти мужчины в одной из клиник Владивостока. По предварительной информации, смерть наступила во время проведения плановой операции. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту смерти 31-летнего пациента в одной из частных клиник Владивостока. По предварительной информации, смерть мужчины наступила во время проведения плановой хирургической операции", - говорится в сообщении.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.