На северо-востоке Москвы в ДТП погибла женщина

Прокуратура устанавливает обстоятельства аварии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Иномарка влетела в машину, остановившуюся из-за поломки на Северо-Восточной хорде в Москве, погибла женщина. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"По предварительным данным, на Северо-Восточной хорде водитель "Мерседеса" врезался в ВАЗ, остановившийся из-за неисправности", - сказали в ведомстве.

В результате ДТП на месте погибла женщина-пассажир, находившаяся в ВАЗ.

Установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре Северо-Восточного административного округа.