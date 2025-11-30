В Керчи более 1 тыс. абонентов остались без газа

Причиной стали несколько аварий на газопроводах

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Несколько аварий на газопроводах произошли в Керчи, без газа осталось более 1 тыс. абонентов. Об этом сообщил глава администрации Керчи Олег Каторгин в Telegram-канале.

"В связи с порывом газопровода при проведении земельных работ подрядной организацией в микрорайоне Нижний Солнечный без газоснабжения остаются 434 абонента. <...>Также в результате ДТП на улице Московская, 1 в ночь на 30 ноября был поврежден газопровод. Без газоснабжения остаются 674 абонента в домах на улицах Московская, Ванцетти, Пушкаренко, Славы", - говорится в сообщении.

Завершить аварийно-восстановительные работы планируют до конца дня. Последствия аварии, как отметил Каторгин, устранят к концу воскресенья либо в первой половине понедельника.

Из-за повреждения газопровода также отключена котельная, сообщил глава администрации. Отопление отсутствует в 13 многоквартирных домах. Подача тепла будет восстановлена сразу после возобновления газоснабжения котельной.