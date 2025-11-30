В Коми два человека погибли при пожаре в жилом доме

Предварительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении

СЫКТЫВКАР, 30 ноября. /ТАСС/. В селе Замежная в Коми двое мужчин погибли при пожаре. Об этом сообщается в канале главного управления МЧС региона в мессенджере Max.

"Село Замежная, возгорание в частном жилом доме по улице Центральная ликвидировано на площади 12 кв. м. В результате пожара погибли двое мужчин 66 и 64 лет", - говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении, добавили в ведомстве.