В Белгородской области из-за атаки БПЛА погибли два человека

Еще один получил ранения

БЕЛГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Борисовский и Грайворонский округа Белгородской области, погибли два мирных жителя, еще один ранен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Березовка Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. <...> В Грайворонском округе в селе Мощеное FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями в Грайворонскую ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что пострадавшему мужчине оказывают помощь в реанимации. На месте атаки БПЛА также повреждены частный дом, хозпостройка и машина.