ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Reuters: число погибших от наводнений в Индонезии выросло до 417

Национальное поисковое и спасательное агентство страны сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели
Редакция сайта ТАСС
10:35
ТАСС/ Reuters/ Anadolu Agency
© ТАСС/ Reuters/ Anadolu Agency

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Количество погибших из-за сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра достигло 417. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные данные.

Ранее сообщалось о 303 погибших.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы. 

Индонезия