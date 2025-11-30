Reuters: число погибших от наводнений в Индонезии выросло до 417

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Количество погибших из-за сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра достигло 417. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные данные.

Ранее сообщалось о 303 погибших.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.