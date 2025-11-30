Число погибших из-за пожара в Гонконге возросло до 146

На месте возгорания обнаружили еще 18 тел

© Isaac Lawrence/ Getty Images

ГОНКОНГ, 30 ноября. /ТАСС/. Поисково-спасательные группы обнаружили в воскресенье на месте пожара в Гонконге еще 18 тел погибших, общее число жертв достигло 146. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на представителя полиции.

Пожар начался в среду в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там живут около 4 тыс. человек. Данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России пока не поступало. Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.

Нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорания в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. При этом Гонконг знал и более трагические пожары. Самый смертоносный в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года на ипподроме Хэппи-Вэлли. Более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший в 1948 году на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек и ранениям 69 человек.