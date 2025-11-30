В ЮАР задержали пятого подозреваемого в нарушении закона о военной помощи

В рамках ведущегося расследования о регулировании иностранной военной помощи рассматривается также судебный иск против дочери бывшего президента республики Джейкоба Зумы Дудзиле Зумы - Самбудлы

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники специального подразделения полиции ЮАР в рамках расследования задержали пятого по счету человека, который подозревается в нарушении закона о регулировании иностранной военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель полицейского подразделения Hawks полковник Катлего Могале.

"Подозреваемый предстанет перед судьей 1 декабря вместе с четырьмя другими задержанными в рамках единой операции", - приводит его слова местный портал News 24. По словам Могале, сейчас арестована женщина, которая может быть причастна к отправке из ЮАР добровольцев в зону конфликта.

Полиция сообщила в ночь на воскресенье, что в международном аэропорту Йоханнесбурга при попытке вылететь в Россию через Объединенные Арабские Эмираты были задержаны четыре мужчины. Аресты произведены 27 и 28 ноября. Они подозреваются в нарушении закона от 1998 года, который запрещают гражданам ЮАР без специального разрешения правительства воевать за пределами страны, служить в иностранных вооруженных силах или ЧВК, а также осуществлять военную подготовку, разведку и охрану.

В рамках ведущегося в ЮАР расследования о регулировании иностранной военной помощи рассматривается также судебный иск против дочери бывшего президента республики Джейкоба Зумы Дудзиле Зумы - Самбудлы. В минувшую пятницу она ушла в отставку с поста депутата национального парламента.