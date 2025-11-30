УВД ВГА Харьковской области завело уголовное дело против Ермака

Бывшего главу офиса Владимира Зеленского подозревают в пособничестве, в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, применении запрещенных средств и методов ведения войны

Редакция сайта ТАСС

Андрей Ермак © Петр Сивков/ ТАСС

ЛУГАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Читайте также

От доверенного лица до фигуранта "Миндичгейта". Что известно об Андрее Ермаке

"Ермак Андрей Борисович <...> подозревается в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ), в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В УВД также отнесли Ермака к категории участников незаконного вооруженного формирования. При этом в ведомстве не уточнили установленных фактов преступлений, к которым причастен подозреваемый на территории Харьковской области.

28 ноября стало известно, что сотрудники украинских антикоррупционных органов провели обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.