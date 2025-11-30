VRT: в Литве во время учений погиб бельгийский военный из НАТО

Он получил тяжелые ранения в инциденте с минометом

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Бельгийский военный из состава боевой группы НАТО погиб в Литве на учениях. Об этом сообщил телеканал VRT.

По его данным, военный получил 28 ноября тяжелые ранения в результате инцидента с минометом. На следующий день он умер. Он находился там в составе бельгийского военного контингента в рамках миссии НАТО.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил этот инцидент в X. Он выразил соболезнования близким погибшего и поблагодарил Литву за оказанную поддержку.

Многонациональная боевая группа НАТО, развернутая в Литве в рамках миссии по усилению восточного фланга, находится под командованием Германии.