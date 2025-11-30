На Сахалине нашли пропавшего в Свердловской области мужчину

Туда он уехал по указанию мошенников

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Молодого человека, которого в Свердловской области считали пропавшим без вести, обнаружили на Сахалине. Туда он уехал по указанию мошенников, предварительно, выманивших у него около 230 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"Сотрудники УМВД России "Южно-Сахалинский" совместно с волонтерами нашли и вернули в семью молодого человека, которого считали пропавшим без вести. Установлено, что его вовлекли в многоэтапную мошенническую схему", - говорится в сообщении.

Так, под видом сотрудников силовых структур мошенники обвинили 20-летнего жителя города Каменска-Уральского в оказании финансовой помощи вооруженным формированиям Украины. Под различными предлогами у пострадавшего выманили порядка 230 тыс. рублей. После получения денег аферисты потребовали прервать общение с родственниками и приехать на Сахалин. Мужчина последовал указаниям и поехал на Дальний Восток.

Как сообщает "МВД-медиа", отец молодого человека сумел проследить маршрут сына, координируя действия с сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами. После подтверждения информации о нахождении молодого человека в Южно-Сахалинске он вылетел туда, где обратился в местное управление МВД России. Полицейские и волонтеры нашли парня, теперь он находится в безопасности.