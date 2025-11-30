В Мурманской области бензовоз опрокинулся на трассе Р-21 "Кола"

Произошел разлив топлива

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Бензовоз опрокинулся на федеральной автодороге Р-21 "Кола". Произошел разлив топлива, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС региона.

"30 ноября в 15:29 мск <...> поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Р-21 "Кола", 1 511-й км. В результате аварии произошло опрокидывание бензовоза с последующим разливом топлива на дорожное покрытие (по предварительной информации, бензин Аи-92)", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение на месте происшествия. На место выдвинулись оперативная группа МЧС и сотрудники Центра аварийно-спасательных и экологических операций "Экоспас".