Аэропорт Вильнюса cнова закрыт из-за неизвестных объектов в небе

Объекты похожи на воздушные шары или метеозонды

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса снова прекратил работу после того, как в его воздушном пространстве были зафиксированы неизвестные объекты, предположительно воздушные шары или метеорологические зонды. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

"Аэропорт закрыт в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды", - сказал собеседник агентства. По его словам, следующие в Вильнюс рейсы будут временно перенаправлять на посадку в Каунас.

Вечером 28 ноября по аналогичной причине аэропорт так же закрывали на вылет и прием самолетов. По словам руководителя национального центра по управлению кризисами Литвы Вилмантаса Виткаускаса, инцидент доставил проблемы почти 3 тыс. пассажирам 28 авиарейсов. Он отметил, что в районе аэропорта радиолокацией было зафиксировано примерно 60 запусков объектов, которые, предположительно, являлись метеорологическими зондами с сигаретной контрабандой. "Они целенаправленно запускались так, чтобы с учетом направления ветра оказаться в контрольной зоне столичного аэропорта", - утверждал Виткаускас.