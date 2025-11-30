В Мурманской области при ДТП с бензовозом разлилось не менее 25 тонн топлива

Устанавливается площадь разлива

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Не менее 25 тонн бензина и дизельного топлива разлилось на дорогу в результате опрокидывания бензовоза на трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"По предварительным данным, сегодня, около 15:30 мск, водитель бензовоза не справился с управлением, допустив опрокидывание транспортного средства с последующим разливом не менее 25 тонн бензина и дизельного топлива на дорожное покрытие", - говорится в сообщении.

По поручению прокурора Мурманской области организована проверка по факту ДТП. Устанавливается площадь разлива, ведется сбор, вывоз и утилизация топлива, дорожное покрытие обрабатывают нефтесорбентом. Расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин произошедшего, находится на контроле ведомства.