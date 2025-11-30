NDTV: в Индии при лобовом столкновении автобусов более 10 человек погибли

При этом 60 человек получили ранения

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов в южном индийском штате Тамилнад. Об этом сообщил телеканал NDTV.

"Одиннадцать человек, включая ребенка, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Шиваганга", - сообщил начальник полиции штата.

Столкновение автобусов было настолько сильным, что у одного транспортного средства полностью оторвало переднюю часть.

На месте аварии проводится спасательная операция. Начато расследование. За последнюю неделю это уже второе крупное ДТП в Тамилнаде с участием пассажирских автобусов.