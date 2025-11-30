В Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Работают системы оповещения

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Опасность непосредственной атаки БПЛА объявлена на территории Нововоронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он.

Позднее губернатор сообщил об угрозе непосредственного удара БПЛА на территории Острогожского района. Жителей призвали зайти в помещения и отойти от окон.

