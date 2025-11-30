ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Работают системы оповещения
Редакция сайта ТАСС
19:50
обновлено 19:58

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Опасность непосредственной атаки БПЛА объявлена на территории Нововоронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он.

Позднее губернатор сообщил об угрозе непосредственного удара БПЛА на территории Острогожского района. Жителей призвали зайти в помещения и отойти от окон.

В новость внесены изменения (22:57 мск) - добавлена информация об объявлении угрозы на территории Острогожского района. 

РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович