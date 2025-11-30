В Липецке и ряде муниципалитетов области объявили угрозу атаки БПЛА

При этом в регионе действует режим воздушной опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Липецка, Ельца и ряда муниципалитетов Липецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень - "Угроза атаки БПЛА" - для города Ельца, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО, города Липецк, Липецкого МО, Задонского МО, Тербунского МО, Хлевенского МО и Воловского МО. Объявлен красный уровень - "Угроза атаки БПЛА" - для Краснинского МО, Становлянского МО, Данковского МО, Лебедянского МО, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МО", - говорится в сообщении.

Ранее на территории всей области объявили воздушную опасность.