На Камчатке за сутки зафиксировали 11 афтершоков

Два из них ощущались

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае за минувшие сутки зарегистрировали 11 афтершоков, 2 из них ощущались местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"За сутки зафиксированы 11 афтершоков, магнитудой от 3,8 до 5,3. В населенных пунктах региона ощущались два подземных толчка силой до двух баллов", - говорится в сообщении.

Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.