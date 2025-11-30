В Воронеже и Россошанском районе объявили угрозу удара БПЛА

Работают системы оповещения, сообщил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Опасность непосредственной атаки БПЛА объявили в Воронеже и Россошанском районе области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! Воронеж и Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее угроза непосредственного удара БПЛА была объявлена в Нововоронеже и Острогожском районе. Опасность атаки беспилотников действует на всей территории региона.